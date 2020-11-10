На сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями Рогозина
Этот раздел будет дополняться
Песни главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стали доступны на сайте госкорпорации. Соответствующие треки опубликованы в специальном разделе.
Поэтому "песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы на куски", "Нас бьют, мы летаем", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!"
Как сообщается, в разделе размещена космическая музыка и он будет дополняться, все желающие смогут присылать свои композиции.
Отметим, что в 2019 песни Рогозина прозвучали на День космонавтики в Кремлевском дворце.
Напомним, в это же время Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и частная компания Илона Маска SpaceX планируют полет частного пилотируемого космического корабля к Международной космической станции в рамках миссии Crew - 1 на 14 ноября.
Первая миссия Crew Dragon стартовала 30 мая из Космического центра имени Кеннеди. Возвращение на Землю астронавтов завершило целую веху в космической отрасли США, в течение которой страна полагалась на российские ракетоносители для осуществления доставки астронавтов к Международной космической станции.
Таким образом SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела и вернула людей на орбиту.