На сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями Рогозина

Этот раздел будет дополняться

Песни главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стали доступны на сайте госкорпорации. Соответствующие треки опубликованы в специальном разделе.

Поэтому "песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы на куски", "Нас бьют, мы летаем", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!"

Как сообщается, в разделе размещена космическая музыка и он будет дополняться, все желающие смогут присылать свои композиции.

Отметим, что в 2019 песни Рогозина прозвучали на День космонавтики в Кремлевском дворце.

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Напомним, в это же время Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и частная компания Илона Маска SpaceX планируют полет частного пилотируемого космического корабля к Международной космической станции в рамках миссии Crew - 1 на 14 ноября.

Первая миссия Crew Dragon стартовала 30 мая из Космического центра имени Кеннеди. Возвращение на Землю астронавтов завершило целую веху в космической отрасли США, в течение которой страна полагалась на российские ракетоносители для осуществления доставки астронавтов к Международной космической станции.

Таким образом SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела и вернула людей на орбиту.