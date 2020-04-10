На самом точном фото Солнца нашли загадочные нити

Ученые пока не знаю, как образуются данные магнитные нити с раскаленной плазмы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало самое детальное фото Солнца, на котором обнаружили необычные нити. Об этом сообщается пресслужба Университета Центрального Ланкашира.

Согласно сообщению, совместно с NASA сотрудники британского университета создали фото Солнца с самым высоким в истории разрешением. Для этого был использован суборбитальный телескоп Hi-C. Он может выделять области на поверхности Солнца площадью до 70 кв.км, что составляет всего 0,01% от размера звезды.

На снимке астрономы обнаружили магнитные нити, которые заполнены раскаленной до нескольких миллионов градусов плазмой и электрифицированными газами. Ширина одной такой нити составляет около 500 км.

Отмечается, что специалисты пока не могут ответить на вопрос, как формируются магнитные нити и влияют ли они на бури или вспышки на поверхности звезды.

Напомним, в январе этого года наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США сделал самые детальные в истории снимки поверхности Солнца.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство и NASA запустили зонд Solar Orbiter, который направится к Солнцу и после двух лет (в 2022 году) выйдет на эллиптическую орбиту вокруг светила и проработает там как минимум семь лет, что позволит ученым ответить на множество вопросов. Детальнее о космической миссии читайте в статье "NASA и ЕКА запускают зонд Solar Orbiter для изучения Солнца: Какие научные открытия ждут исследователей?".