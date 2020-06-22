На российской станции в Антарктиде произошел масштабный пожар

В огне сгорели несколько лабораторий и исследовательских кабинетов

Станция "Мирный" Фото из открытых источников

В Антарктиде на российской станции "Мирный" вспыхнул крупный пожар, приведший к разрушению нескольких лабораторий и исследовательских кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

"21 июня в 20:40 станционного времени (16:40 МСК) на антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное воспламенение в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет. Несмотря на принимаемые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН (Физического института Академии наук, - ред.) программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении.

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Также известно, что из-за ураганного ветра скоростью 20-25 м/с огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось спасти. Личный состав эвакуировали через противопожарный выход.

Как отмечается, сейчас связь со станцией установлена. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Также принимаются меры, чтобы восстановить метеонаблюдения.

Напомним, недавно ученые зафиксировали в Сибири новый температурный рекорд, который свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики опережают предварительные расчеты на 80 лет.