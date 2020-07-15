На протестах в Беларуси задержали более 220 человек

Сотрудники ОМОНа задерживают протестующего в Беларуси EPA-EFE

Большинство задержаний производились в грубой форме, с применением физической силы

В Беларуси против мирных граждан, устроивших акции протеста в разных городах страны из-за отказа в регистрации кандидатами на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, бросили ОМОН и сотрудников в штатском. Об этом сообщает Правозащитный центр "Весна".

Отмечается, что, начиная с 20:00 14 июля, были задержаны более 220 человек, среди которых оказались и журналисты, и несовершеннолетние. Некоторых после оформления прокотола отпускали, однако есть и те, кого оставили в изоляторах временного содержания до решения суда.

Как сообщает издание Naviny BY, большинство задержаний производились в грубой форме, с применением физической силы. Сотрудники ОМОН избивали людей дубинками, ногами и кулаками, а также заставляли их стоять в автозаках на полу на коленях, лицом в сиденья с руками, заведенными за голову.

В МВД Беларуси констатировали, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами страны, призывали граждан собраться на улицах городов для проведения несанкционированных акций.

"Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Просим белорусов проявить разум и мудрость. Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство!" - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в ЦИК Беларуси зарегистрировали пять кандидатов в президенты республики.