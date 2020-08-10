Во время протестов в Беларуси пострадал журналист из Украины

Коллеги мужчины говорят, что обошлось без серьезных травм

Мстислав Чернов АрміяInform

В Минске во время разгона митингующих избили журналиста "Associated Press", украинца Мстислава Чернова. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Фейсбук.

По информации коллег журналиста, мужчина сейчас находится в нормальном состоянии, однако его били по рукам и ногам. Они добавили, что Чернов находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Также он не находится под стражей правоохранительных органов.

Кроме того, Томиленко со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов добавил, что в результате вчерашних митингов в Беларуси задержали по меньшей мере 15 журналистов. Инциденты произошли в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно.

Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав 80,23%.

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В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Правозащитники сообщили, что мужчина, на которого наехала спецтехника в Минске, погиб.