На протестах после инаугурации Лукашенко задержали около 300 человек, - правозащитники

Список задержанных постоянно обновляют

В Беларуси 23 сентября во время акций протеста, которые вспыхнули в стране с новой силой после "тайной" инаугурации Александра Лукашенко, задержали около 300 участников. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Как отмечается, больше всего задержаний произошло в Минске, однако силовики забирали людей также в Могилеве, Гомеле, Столине, Бресте и других городах.

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Известно, что в столице Беларуси митингующих разогнали на Пушкинской и Серебрянке. Кроме этого, ОМОН использовал водометы и слезоточивый газ.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь, на "тайных" торжествах присутствовали несколько сотен человек.

Также во время президентской инаугурации во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.

После того, как во Дворце Независимости провели "тайную" инаугурацию Александра Лукашенко, на улицы Минска начали выходить люди с акциями протеста.