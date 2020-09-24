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На протестах после инаугурации Лукашенко задержали около 300 человек, - правозащитники

Список задержанных постоянно обновляют

В Беларуси 23 сентября во время акций протеста, которые вспыхнули в стране с новой силой после "тайной" инаугурации Александра Лукашенко, задержали около 300 участников. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна". 

Как отмечается, больше всего задержаний произошло в Минске, однако силовики забирали людей также в Могилеве, Гомеле, Столине, Бресте и других городах.

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Известно, что в столице Беларуси митингующих разогнали на Пушкинской и Серебрянке. Кроме этого, ОМОН использовал водометы и слезоточивый газ.

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Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь, на "тайных" торжествах присутствовали несколько сотен человек. 

Также во время президентской инаугурации во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.

После того, как во Дворце Независимости провели "тайную" инаугурацию Александра Лукашенко, на улицы Минска начали выходить люди с акциями протеста. 

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