На побережье Новой Зеландии выбросились более 120 китов

Возможными причинами инцидента считается болезнь, преследование хищников или экстремальные погодные условия

На берег острова Чатем выбросились 125 китов, 97 из которых сразу умерли. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что киты выбросились на отдаленном пляже острова.

В Департаменте сохранения окружающей среды рассказали, что острова архипелага Чатем известны как "горячая точка" выбрасывания китов. Так, в 1918 году там погибли более тысячи представителей моря.

Возможными причинами инцидента считается болезнь, навигационные ошибки, быстрые приливы, преследование хищников или экстремальные погодные условия. В то же время не исключается версия с изменением климата: из-за повышения температуры океана их добыча перемещается ближе к берегу, и животные вынуждены искать пищу на мели.

Один из фотографов острова Сэм Уайлд опубликовал кадры происшествия, назвав их "очень грустными" и "эмоциональными". Людей эвакуировали из-за угрозы белых акул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Sam Wild (@saminthewild_)

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Напомним, недавно на западном побережье Шри-Ланки пришлось спасать около 100 китов-пилотов, которых выбросило на мель.