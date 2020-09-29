На МКС вновь нашли утечку воздуха: На этот раз в российском модуле

Международная космическая станция

Подобный утечка не угрожает экипажу Международной космической станции

В российском модуле "Звезда" на международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что астронавты сумели локализовать негерметичность в рабочем отсеке служебного модуля. Сейчас они ищут места возможной утечки.

В ведомстве подчеркнули, что подобная утечка не угрожает экипажу Международной космической станции.

Напомним, в конце августа экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе перешел в модуль "Звезда" на три дня из-за утечки воздуха. Одной из возможных причин незначительной утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

Позже члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях и начали процесс открытия люков.