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На МКС удалось восстановить герметичность в американском модуле

Международная космическая станция

 Фото из открытых источников

Центр управления полетами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях и начинают процесс открытия люков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

"Центр управления полетами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции", – отметили в госкорпорации и уточнили, что процесс открытия люков займет около часа.

В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что давление на МКС стабилизировалось после регламентных работ в сегменте США. Специалисты считают, что все проверяемые модули герметичны.

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Напомним, на прошлой неделе, 21 августа, экипаж Международной космической станции в полном составе перешел в российский модуль "Звезда" на три дня из-за утечки воздуха в модулях американского сегмента.

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