На МКС произошла утечка воздуха, космонавты изолировались в отдельном модуле

Международная космическая станция. Фото Фото из открытых источников

Пока не установлено, на каком именно модуле произошла утечка

Экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня из-за утечки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что такая процедура отражена в бортовой документации и является общим решением группы управления американского и российского сегмента Международной космической станции. Во время пребывания в течение трех дней на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ.

Как сообщило издание ТАСС со ссылкой на собственный источник, российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции.

"На МКС обнаружен микровыток атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа. Одной из возможных причин незначительной утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

"Специалисты заранее считают, что одной из возможных причин обнаруженного на МКС утечки воздуха может быть пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора", - рассказал собеседник агентства.

Отметим, что последний раз утечку воздуха на МКС астронавты обнаружили 30 августа 2018 года. Тогда на станции упало давление. Позже было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованному к станции "Союзе МС-09": воздух шел через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля, его заклеили герметиком. Через несколько дней специалисты на земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

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Ранее сообщалось, что японский грузовой космический корабль HTV-9 несколько месяцев назад доставил на МКС 4 тонны разнообразного груза, наполнили мусором и отсоединили от станции.