На МКС из-за утечки воздуха начали использовать резервы газа: "Роскосмос " анонсировал отправку кислорода на станцию

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Отправить кислород на МКС планируют в феврале

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" ищут новое место нарушения герметичности и утечки воздуха. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на переговоры космонавтов с Центром управления полетами.

По словам представителя ЦУП, резервы воздуха на станции подходят к концу. "Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить. Время проходит", - сказал представитель ЦУП.

Представитель ведомства добавил, что наземные специалисты не знают, в какой части переходного отсека модуля "Звезда" расположено место утечки воздуха. Однако для экономии воздуха, вероятно, придется держать закрытым переходный отсек почти все время, что усложнит работу экипажа.

В то же время генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что доставка кислорода к Международной космической станции запланирована на февраль. "Мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС. В случае необходимости мы можем использовать наши отношения с NASA и часть груза, в том числе кислород, отправить с американским грузовиком", высказался сказал чиновник.

Кроме того, глава Роскосмоса предположил, что МКС сможет прослужить, возможно, до 2028 года. "Сколько МКС прослужит вот с такими проблемами, которые стали нарастать - думаю, что к 2024 году точно, возможно, к 2028-му. Проблемы, которые сейчас есть ... мы вылечим эти проблемы. Но это все равно ставит вопрос о том, что всему свое время ", – отметил Рогозин.

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Напомним, недавно на Международной космической станции в очередной раз вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". Тогда сообщалось, что система выходила из строя по меньшей мере пять раз за последние два месяца.