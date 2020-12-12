На Международной космической станции в очередной раз отключилась система получения кислорода

Международная космическая станция Фото из открытых источников

Российская система выходила из строя по меньшей мере пять раз за последние два месяца

На Международной космической станции в очередной раз вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам одного из космонавтов, который находится на станции, "Электрон" отключился не из-за неполадок с питанием, а из-за проблем с давлением.

Как сообщают журналисты, за последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя по меньшей мере пять раз. В частности, сообщалось о сбоях в работе "электрона" 4 раза в октябре, а в последний раз – 10 декабря.

В то же время в "Роскосмосе" заявляют, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа. Известно, что система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.

С августа текущего года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в "Звезде". Одной х причин разгерметизации называют возраст станции. При этом исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев опроверг информацию об увеличении числа поломок на МКС, заявив, что модули станции способны работать значительно дольше своего гарантийного срока.

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Напомним, недавно к МКС впервые пристыковались сразу два космических корабля американской компании SpaceX. На борту космического аппарата Cargo Dragon к станции доставили 2900 килограммов груза американского космического агентства NASA.