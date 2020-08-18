На Меркурии обнаружили "корабль инопланетян". Фото

Обнаруженный космический корабль лежит в центре кратера планеты

Охотники за НЛО (неопознанный летающий объект) обнаружили следы пребывания инопланетян на ближайшей к Солнцу планете - Меркурии. Они заметили старинный космический корабль, который находится в центре кратера планеты, сообщает The ​​Sun.

Согласно сообщению, ученый, который опубликовал фото на сайте "теории заговора" считает, что древний корабль мог перемещаться с места на место.

"Сегодня я обнаружил структуру внутри кратера на планете Меркурий. У нее есть три длинных сегмента. Каждая часть находится рядом с другой. На карте NASA указаны размеры - 2,5 км в ширину и 2,5 км в высоту. Это огромное сооружение. То, как оно лежит, и то, как три сегмента расположены бок о бок, заставляет меня думать, что это корабль, который может перемещаться с места на место", - отметил Скотт К. Уоринн.

Опубликованные изображения вызывают очень много вопросов у ученых. Например, куда летели капитан с командой. Специалисты предполагают, что у них должна была быть специальная подземная база. Также вопрос возникает, почему они оставили корабль именно здесь.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки решились раскрыть часть собранных секретных данных относительно изучение неопределенных летательных объектов (НЛО). После разрешения разведки информация может быть опубликована не ранее, чем через пол года.