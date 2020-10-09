На Марсе нашли песчаные дюны возрастом в миллиард лет

Снимки дюн дают понимание осадочных процессов на Красной планете

Дюны на Марсе NASA / JPL / University of Arizona

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал на Марсе снимок дюн, возраст которых составляет до 1 млрд лет. Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что замерзшие равнины дюн чрезвычайно хорошо выдержали время несмотря на сильную эрозию и дают понимание осадочных процессов на Марсе, а также возможность лучше узнать геологическую историю планеты. "Этот уровень сохранения редок для наземных песчаных дюн из-за продолжающейся эрозии и тектоники. Исходя из отношений месторождения дюн с другими геологическими единицами и современных темпов эрозии, мы оцениваем их возраст примерно в миллиард лет", – сказал ученый Института планетарных наук Мэтью Хойнацки.

Дюны на Марсе NASA / JPL / University of Arizona

В то же время ученые заявляют, что найденные дюны выглядят очень похожими на те, что образовались недавно. Это свидетельствует о том, что климат и атмосфера на Марсе мало изменились за чрезвычайно долгое время.

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Как сообщают ученые, ориентация, длина, высота, форма и склон дюн напоминают другие волны песка, зафиксированы в других местах Красной планеты. "Это указывает на то, что основные направления ветра, которые отвечают за форму дюн, не менялись существенно со временем. Мы также видим очень похожие по размерам песчаные дюны за два периода времени. Это может свидетельствовать о том, что атмосферное давление не существенно отличалось", – добавил ученый.

Дюны на Марсе Chojnacki et al. / JGR Planets 2020

Кроме того, некоторые дюны были захоронены под десятками метров материала, который, предположительно, был следствием катастрофического вулканического события. Несколько позже соединение вступило в контакт с уплотненными песчаными дюнами и помогло их затвердению, замораживая волны в то время, когда они двигались. "Эти результаты сообщают нам, что перенос песка, отложения и окаменения происходили на протяжении большей части недавней истории Марса и иллюстрируют, как там эволюция ландшафта значительно отличается от земной", – резюмировал Хойнацки.

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Напомним, недавно американская компания SpaceX анонсировала запуск прототипа космической ракеты Starship для полета человека на Марс. Полет корабля состоится в атмосфере Земли на высоте 15 километров.