На Кипре допросили россиянина, корабль которого привез селитру в Бейрут, – СМИ

Ответы бизнесмена обещают передать в Ливан

Взрыв в Ливане Reuters

Кипрская полиция допросила владельца корабля с селитрой, которая недавно взорвалась в Бейруте. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пресс-секретарь полиции Кипра Кристос Андреу заявил о наличии запроса от Интерпола относительно определения владельца. Ему задали определенные вопросы, связанные с грузом, а ответы передадут в Ливан, – заявил представитель полиции.

Правоохранители не назвали имя бизнесмена, однако, по словам анонимного собеседника издания, – это 43-летний россиянин Игорь Гречушкин. Журналисты не смогли связаться с ним.

В то же время, экс-капитан судна Борис Прокошев отметил, что химикаты попали в Бейрут после того, как владелец корабля сказал сделать внеплановую остановку в Ливане, чтобы забрать лишний груз.

Напомним, трагедия в ливанской столице, Бейруте, случилась 4 августа. В местном порту в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, которые уничтожили дома и унесли много жизней.

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Предварительно установлено, что взрыв в порту Бейрута произошел за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена, а вызвали его сварочные работы, которые там проводили.

Сегодня, 7 августа, стало известно, что во время расследования возможных причин взрыва в порту Бейрута задержали 16 сотрудников. Среди них есть и генеральный менеджер порта.