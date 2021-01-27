На греческом острове Лесбос нашли окаменевшее дерево, которому 20 миллионов лет

Окаменевшее дерево на греческом острове Лесбос Фото Элиас Марку

Оно стало первым за последние 26 лет, которое прекрасно сохранилось

На греческом вулканическом острове Лесбос откопали окаменевшее дерево, которому более 20 млн лет. Об этом сообщает Ekathimerini.

Как отмечается, открытие было сделано во время дорожных работ вблизи леса, что окаменел миллионы лет назад после извержения вулкана. Древнее дерево, длина которого достигает 19 метров, нашли с уцелевшими ветвями и корнями. После начала раскопок в 1995 году, оно стало первым, которое так хорошо сохранилось. Предположительно, так произошло из-за слоя вулканического пепла, поскольку именно им и была покрыта находка.

По словам профессора Никоса Зоуроса из Музея естествознания окаменевшего леса Лесбоса, такой экспонат является действительно уникальным, а дальнейшее его исследование даст возможность определить тип растения.

При этом он добавил, что благодаря таким раскопкам ученым удастся реконструировать экосистему, которая когда-то была утрачена.

Новости по теме: В Испании археологи нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет

Ранее сообщалось, что в Турции археологи нашли остатки древнего царства Фригии. Оно существовало 3 тысячи лет назад.