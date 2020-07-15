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На границе Армении и Азербайджана на третий день конфликта погибли 11 военных

Фото из открытых источников

Два государства находятся в состоянии войны с 1992 года

На третий день столкновений на армяно-азербайджанской границе погибли 11 военных. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Согласно сообщению, со стороны Азербайджана погибли семеро военных, в том числе и генерал. Также известно о смерти четырех армянских солдат и офицеров.

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Как отмечается, всего за три дня с обеих сторон погибли по меньшей мере 16 человек. Следует заметить, что две соседние страны находятся в состоянии войны почти 30 лет, а в последнем конфликте государства обвиняют друг друга.

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Напомним, накануне Азербайджан сообщил о гибеле 76-летнего гражданского в результате обстрелов армянской артиллерии.

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