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На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв, подача газа приостановлена

Газоснабжение планируют восстановить до конца дня

Взрыв газопровода в Болгарии BGNES

На газопроводе из Болгарии в Грецию произошел взрыв, который привел к остановке транзита топлива в Афины. Об этом сообщает BGNES.

Отмечается, что сегодня утром, 27 июля, в системе произошло резкое падение давления, в результате чего 10-метровый отрезок трубы было уничтожено. Дежурные немедленно отреагировали на инцидент, а система автоматически остановила подачу газа в отсеке. Через полчаса после взрыва на место прибыли аварийщики.

Сейчас известно, что в результате аварии никто не пострадал. Пожара на поврежденном газопроводе не было, поэтому убытки – только материальные.

Причину взрыва назовут только после технической экспертизы, однако премьер-министр страны Бойко Борисов отметил, что их две. Основной может быть застарелость труб. Также политик добавил, что газоснабжение в Грецию будет восстановлено до конца дня.

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Напомним, недавно стало известно, что Турция останавливает работу газопроводов "Газпрома". Основная причина кроется в том, что в Турции снижается спрос на российский газ, ведь в условиях перенасыщенности рынка и низких рыночных цен сырье из России не выдерживает конкуренции.

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