На Гавайях заметили НЛО. Видео

Фото из открытых источников

Прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили

На одном из Гавайских островов, Оаху, местные жители увидели в небе светящийся объект, который парил в небе бесшумно. Об этом пишет U-news.

Граждане сразу же принялись звонить спасателям и в Федеральное управление гражданской авиации. Однако, ещё до их приезда необычный объект упал в воду.

Прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что в том районе не было зафиксировано никаких полётов.

"Я подняла глаза и подумала: "О, черт!" Я стала звонить мужу: "Привет. Подойди, посмотри туда. Видишь ли, ты то, что вижу я?". Все, кто пришел с ним, сказали: "Ага!" Я не знаю, что это было… Это двигалось так быстро", - рассказала свидетельница инцидента.

Сообщается, что позднее в том же районе был замечен ещё один объект, но светился он уже белым светом.

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk — Josh Thomas (@milehigherjosh) January 3, 2021

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Напомним, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов Америки официально обнародовало данные о восьми случаях встречи своих военных пилотов с неопознанными летающими объектами.