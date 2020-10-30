На фоне роста конкуренции Netflix увеличил цены на подписку

Еsquire

В компании зафиксировали замедление темпов привлечения новых подписчиков

Впервые с начала 2019 года самый масштабный сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. повысил стоимость наиболее популярного тарифного плана на фоне увеличения количества конкурентов, которые предлагают более дешевые альтернативы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, за стандартную ежемесячную подписку теперь придется платить не 12,99, 13,99 долларов. Цена базовой подписки остается такой же - 8,99 долларов в месяц. В то же время стоимость премиальной вырастет с 15,99 до 17,99 долларов.

Как отмечается, новые цены начинают сразу действовать для новых подписчиков, а в течение следующих двух месяцев будут повышены для действующих подписчиков.

Следует заметить, что в третьем квартале 2020 года Netflix зафиксировал резкое замедление роста числа подписчиков в условиях увеличения конкуренции на рынке и длительного воздействия пандемии коронавируса.

Новости по теме: Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Компания проинформировала, что количество подписчиков платных сервисов Netflix увеличилась в третьем квартале всего на 2,2 млн (в соответствующий период прошлого года - на 6,8 млн) после того, как по итогам каждого из двух предыдущих кварталов прирост составил более 10 млн (в совокупности составив 26 млн - почти столько же, сколько за весь 2019 год). В то же время сама компания планировала привлечь в июле-сентябре 2,5 млн клиентов.

Также в Netflix объяснили увеличение цен затратами на создание оригинальной продукции. Последний раз компания поднимала цены в январе 2019 года. Тогда стандартный тарифный план подорожал на два доллара, до 12,99 долларов в месяц, а стоимость базовой подписки выросла на один доллар до 8,99 долларов.

Известно, что капитализация Netflix с начала 2020 года выросла на 55,8%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,5% за этот период.

Новости по теме: Джамала снялась в фильме Netflix о Евровидении

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американская стриминговая компания Netflix занимается разработкой локализации своего интерфейса для украинских пользователей.