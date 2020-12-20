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На Фиджи мощный ураган разрушил дома, есть погибшие

На Фиджи бушует ураган Яса Reuters

Часть местных жителей столкнулись с острой нехваткой пресной воды

На острова Фиджи обрушился мощный ураган Яса, который разрушил дома и лишил местных жителей пресной воды. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, непогода унесла жизни по меньшей мере четырех человек. По словам генерального директора Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау, убытки и разрушения понесли 70% провинции Буа на северном острове Вануа-Леву. Кроме этого, ураган полностью разрушил небольшой остров Киа. 

Кроме этого, острова Вити-Леву, Вануа-Леву и другие столкнулись с острой нехваткой пресной воды и убежища. В связи с этим Австралия пообещала направить самолеты ВВС для наблюдения за районами, которые пострадали от урагана, и предложила Фиджи дополнительную помощь.

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Мощному урагану присвоили пятую категорию по шкале ураганов Саффира - Симпсона.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки накрыл мощный ураган "Лаура", в результате чего погибли десятки человек. Причиной смерти стало падение деревьев на дома или отравление угарным газом во время использования генераторов.

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