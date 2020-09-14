На болгарском курорте утонул турист из Украины

Мужчина погиб в тот же день, когда прибыл в страну

Фото с открытых источников

На болгарском курорте Солнечный берег утонул турист из Украины. Об этом сообщает News.bg со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что в минувшую пятницу, 11 сентября, на пляж возле гостиницы "Гларус", вынесло тело мужчины. Как оказалось, это погибший 31-летний гражданин Украины. Он прибыл в Болгарию около полуночи того же дня, когда погиб. Другие детали не сообщаются.

Сейчас известно, что правоохранители начали расследование по факту гибели мужчины. Тело украинца забрали в Бургас для проведения экспертизы.

Напомним, с 1 сентября Болгария открыла границы для украинцев. Граждане Украины могут ездить в страну без прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19 и обязательного 14-дневного карантина. Пока въезд на таких условиях для украинцев пока возможен только с 1 по 30 сентября.

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Впоследствии стало известно, что в Болгарии загорелся туристический автобус, который направлялся в Стамбул. Тогда на место инцидента прибыли несколько пожарных команд, которые предотвратили распространение огня на лес вдоль шоссе.