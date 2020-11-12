На аукционе продали редкий розовый бриллиант "Призрак розы" за 26 млн долларов

Уникальный розовый бриллиант имеет вес 14,83 карата. 99% всех розовых бриллиантов менее 10 карат

В Женеве аукционный дом Sotheby's продал на торгах редкий розовый бриллиант весом 14,83 карата (1 карат составляет 200 мг) "Призрак розы" за 26 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Как отмечается, этот бриллиант является самым крупным из существующих ныне розовых бриллиантов в мире, ведь 99% всех розовых бриллиантов имеют менее 10 каратов (примерно два грамма).

Отметим, "Призрак розы" добыли в 2017 году на месторождении Эбель (Якутия, Россия). Сначала камень назывался "Нижинский" в честь танцора польского происхождения Вацлава Нижинского.

Бриллиант "Призрак розы" до его огранки Аукцион Sothebyʼs

После огранки бриллиант назвали в честь одного из самых известных балетов "Призрак розы", в которых танцевал Нижинский.

К слову, имя нового владельца бриллианта не разглашается.

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Напомним, в мае этого года на аукционе Sotheby's продали одну из старейших бутылок коньяка, который произвели в XVIII веке еще до Великой Французской революции. Винтажную бутылку Gautier приобрел покупатель из Азии. Он отдал за нее 144,5 тысячи долларов.