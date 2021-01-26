На аукционе продали вязаную куклу Берни Сандерса за более 20 тысяч долларов

Берни Сандерс Instagram

Стартовая цена куклы была 99 центов, торги закрылись со ставкой 20 300 долларов

На онлайн-площадке для аукционов eBay продали вязаную куклу Берни Сандерса, который стал главным персонажем мемов церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена из-за того, что пришел в парке и рукавицах, хотя на улице было 5 градусов тепла. Об этом сообщает The Insider.

Согласно сообщению, 4-сантиметровую куклу из акрила и хлопчатобумажной пряжи связала крючком женщина из Техаса Тоби Кинг. Фото изделия она опубликовала в своем Instagram — публикация очень быстро набрала более 53 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Tobey Perales King (@tobeytimecrochet)

Пользователи соцсетей остались в восторге от куклы, и Тоби стала продавать схему изделия на eBay за 5 долларов за штуку. Товар купили более 30 тысяч человек. А на аукцион куклу она выставила в субботу, 23 января. Стартовая цена была 99 центов, торги закрылись со ставкой 20 300 долларов.

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Напомним, американский сенатор от штата Вермонт и бывший конкурент действующего президента США Джо Байдена Берни Сандерс пришел на инаугурацию, которая состоялась 20 января в здании Капитолия, в теплых рукавицах ручной работы. После этого сеть взорвалась мемами. В частности, на разных коллажах Сандерс предстает продавцом, одиноким пожилым мужчиной в парке, космонавтом, мореплавателем, музыкантом группы "The Beatles" и др.