На аукционе продали факел Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Москве

Олимпийский факел Фото из открытых источников

Его продали за 2500 евро

Во французских Каннах на онлайн-аукционе за 2500 евро продали один из алюминиевых факелов, который зажигался во время игр в Москве в 1980 году. Об этом говорится на странице слота на сайте Invaluable.

Там отмечается, что факел был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным. Его несли в олимпийской эстафете, которая проходила с 19 июня по 19 июля 1980 года и завершилась зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на большой спортивной арене "Лужники".

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