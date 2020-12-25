На астероиде Рюгу "Хаябуса-2" нашел гравийный материал

JAXA планирует посвятить следующие шесть месяцев составлению каталога образцов

Согласно сообщению, ученые JAXA заявили, что изъятые образцы представляют собой гравийный материал, некоторые компоненты которого достигают примерно одного сантиметра.

JAXA планирует посвятить следующие примерно шесть месяцев составлению каталога образцов до того, как начать их детальный анализ.

Глава исследовательских групп JAXA Усуи Томохиро заявил, что образцов оказалось больше, чем предполагалось, но работа ведется.

Новости по теме: Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

Ранее сообщалось, что японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу.

Впоследствии, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу.