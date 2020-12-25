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На астероиде Рюгу "Хаябуса-2" нашел гравийный материал

Образцы с астероида Рюгу JAXA

JAXA планирует посвятить следующие шесть месяцев составлению каталога образцов

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило, что в образцах, доставленных с астероидом Рюгу зондом "Хаябуса-2", содержится гравийный материал. Об этом сообщает NHK.

Согласно сообщению, ученые JAXA заявили, что изъятые образцы представляют собой гравийный материал, некоторые компоненты которого достигают примерно одного сантиметра.

JAXA планирует посвятить следующие примерно шесть месяцев составлению каталога образцов до того, как начать их детальный анализ.

Глава исследовательских групп JAXA Усуи Томохиро заявил, что образцов оказалось больше, чем предполагалось, но работа ведется.

Новости по теме: Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

Ранее сообщалось, что японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу.

Впоследствии, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу.

После этого ее отправили в институт космоса и астронавтики в городе Сагамихара близ Токио. Там исследователи начнут анализировать то, что по расчетам JAXA может быть образцами грунта с астероида, в июне, после того, как будет составлено подробное описание содержимого капсулы.
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