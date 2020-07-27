На арктическом Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру

На острове зарегистрировали рекордные 21,7 градуса выше нуля

Фото из открытых источников

На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген, расположенном за 1300 километров от Северного полюса, зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.

Отмечается, что сначала ученые зарегистрировали на архипелаге 21,2 градуса выше нуля, что немного ниже 21,3 градуса, зафиксированного в 1979 году. Однако, через несколько часов столбик термометра достиг 21,7 градуса, установив новый рекорд за все время.

Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете. Группа островов, где доминирует Шпицберген, единственный обитаемый остров на архипелаге Северной Норвегии, находится в тысяче километров от Северного полюса.

Тепловая волна, которая, как ожидается, продлится до понедельника, - это огромный всплеск нормальной температуры в июле, - отмечают ученые. Обычно в июле температура воздуха на островах составляет 5-8 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали в Сибири новый температурный рекорд, который свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики опережают предыдущие расчеты на 80 лет. До этого аналогичную температуру фиксировали на Аляске в 1915 году.