На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий Фото из открытых источников

Пока неизвестно, что стало причиной смерти

Умер писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкий, в начале марта ему исполнилось 86 лет. Об этом заявил его представитель Олег Сташкевич, сообщают "Открытые медиа".

Как отмечается, что стало причиной смерти сатирика - пока неизвестно. Также нет информации и о том, когда состоятся его похороны.

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Следует заметить, что ранее Жванецкий заявил о прекращении концертной деятельности. Тогда Сташкевич рассказал: "Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не медлить".

Как известно, год назад у Жванецкого обнаружили рак предстательной железы. Лечить это заболевание он из Одессы поехал в Россию и находился в больнице при Управделами президента РФ.

Сатирик во время лечения чувствовал себя хорошо, гуглял, постельного режима у него не было.

Справочно:

Жванецкий впервые попал на большую сцену в 1964 году - когда Аркадий Райкин пригласил его в свой Ленинградский театр миниатюр - заведовать литературной частью. С тех пор он стал автором сотен сценок и миниатюр, которые ставил вместе с Райкиным.

Авторству Михаили Жванецкого принадлежат такие сценки, как, например, "Авас" (ее читали сам Райкин и недавно умерший Роман Карцев).

Позже он сам начал читать свои произведения со сцены и таким образом сделал еще и "сольную" карьеру.

"Фишкой" Жванецкого стало его появление на сцене с порфелем, из которого он доставал листки с текстом и зачитывал их без актерской наигранности. Но такой формат пользовался популярностью.

Жванецкий - народный артист и Украины, и России.

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Напомним, в начале октября стало известно, что Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность, поскольку артист "чувствует себя пожилым человеком".