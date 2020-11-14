На 86-м году жизни скончался актер Армен Джигарханян

Армен Джигарханян Вадим Тараканов / ТАСС

Причиной смерти называют возраст и болезни артиста

В ночь на субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни умер актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя артиста Артура Согомоняна.

Отмечается, что актер ушел из жизни в 6 утра по Московскому времени (в 5 часов по Киеву). По словам представителя Джигарханяна, у него остановилось сердце, а причиной смерти артиста стали его возраст и болезни артиста. При этом дату и место прощания с актером обещают объявить позже.

Как известно, Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. В конце 1950-х годов начал сниматься в кино и в целом сыграл более чем в ста фильмах, параллельно работая в театре.

Среди наиболее известных ролей актера – бандит по кличке Горбатый в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", судья Кригс в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя", а также капитан Овечкин в последних двух частях трилогии о неуловимых мстителях. В 1996 году артист основал Московский драматический театр Армена Джигарханяна.

Напомним, недавно на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Прощание с артистом прошло в закрытом режиме.