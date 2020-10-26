На 39 году жизни скончался принц Брунея Хаджи Абдул Азим

Принц Брунея Хаджи Абдул Азим Фото из открытых источников

Азим был шестым ребенком султана

В возрасте 38 лет ушел из жизни четвертый в очереди на трон принц Брунея Хаджи Абдул Азим. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что принц умер около 10 утра в субботу, 24 октября в столице Бандар-Сери-Бегаван. Азим был шестым ребенком султана.

По исламской традиции, он был похоронен в тот же день. Также в стране был объявлен семидневный национальный траур, в течение которого празднования запрещены.

Точная причина смерти принца не разглашается, однако есть информация, что он страдал от рака.

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Напомним, ранее на 63 году жизни в Великобритании умер вокалист рок-группы The Outfield Тони Льюис. Сейчас о причине смерти не сообщается.