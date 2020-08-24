Мы теряем миллиарды, но не получаем ничего: Трамп готов разорвать экономические отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

По словам Трампа, если Байдена изберут на выборах, то Китай завладеет США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая. Об этом сообщает Fox News.

"Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем от Китая. Да, мы получаем товары, которые мы могли бы изготовить сами ... но мы ничего не получаем. Все, что мы делаем, это теряем деньги", - рассказал Трамп.

Также американский президент подчеркнул, что в мире не было такой страны, которая обобрала б Соединенные Штаты больше, чем Китай. В то же время Трамп отметил, что "не хочет поджигать мир прямо сейчас".

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Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил торговые переговоры с Китаем.