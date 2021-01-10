"Мы рады": Президент Турции отреагировал на возвращение украинских моряков из Ливии

Эрдоган пообещал "продолжать борьбу" за всех друзей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил радость за возвращение освобожденных из ливийской тюрьмы украинских моряков. Об этом он сообщил в Twitter.

В частности, глава Турции сделал репост записи президента Украины Владимира Зеленского и написал следующее: "Мы рады, что украинские моряки вернулись домой целыми и невредимыми. Вместе мы будем продолжать борьбу за всех наших друзей, братьев и сестер в любой точке мира".

Ранее Зеленский поблагодарил Эрдогана за содействие в освобождении украинцев. "Особая благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан. Украина ценит поддержку Турции", – написал глава Украины.

Напомним, 8 января четверо освобожденных из ливийской тюрьмы моряков вернулись в Украину. Их удерживали около пяти лет по обвинению в контрабанде.

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Раньше в Офисе президента сообщили, что четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину. Представители Украины поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения из гуманитарных соображений.