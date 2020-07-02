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Мы победили: Лукашенко заявил, что Беларусь справилась с коронавирусом

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В то же время он заявил, что страна "не снижает градус борьбы" с коронавирусом

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что медицинская система страны выстояла перед коронавирусом, поэтому уже сейчас можно говорить о победе. Об этом сообщает БЕЛТА

Согласно сообщению, лидер Беларуси во время вручения государственных наград особо отметил труд медиков, которые сейчас на передовой борются с коронавирусной инфекцией.

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Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала политическую рассудительность и народную мудрость.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал Президент. - Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - сказал президент.

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Напомним, недавно действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко признал, что "дал сигнал" для задержания одного из своих оппонентов на президентских выборах - блогера Сергея Тихановского.

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