Мы ближайшие союзники: в Кремле заявили, что не вмешиваются в дела Беларуси

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Зато между РФ и Беларусью взаимное доверие и уважение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси, ведь на это влияет "уровень взаимного доверия и уважения" между государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Россия и Беларусь являются ближайшими союзниками, поэтому гарантируется абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга.

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"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным, но с другой стороны дает возможность президенту откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам", - заявил пресс-секретарь Путина.

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Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что белорусские границы - это границы Союзного государства.