МВФ освободил от долгов 25 бедных стран через COVID-19

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Фото из открытых источников

Ряд стран получат гранты от МВФ в течение ближайших шести месяцев

В Международном валютном фонде (МВФ) поддержали решение об освобождении от долгов 25 своих беднейших стран-членов для того, чтобы государства сосредоточили больше своих финансовых ресурсов на противодействие распространению COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, исполнительный комитет фонда 13 апреля принял решение о первой группе государств, которые получат гранты для покрытия своих обязательств по обслуживанию долга перед Международным валютным фондом в течение следующих шести месяцев.

По словам директора распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, среди этих стран – Афганистан, Таджикистан и разрушенный войной Йемен, а также страны Африки и Азии.

К слову, фонд МВФ по преодолению последствий катастроф сейчас насчитывает примерно 500 миллионов долларов. Однако, Международный валютный фонд намерен увеличить эти ресурсы до 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, в начале апреля в Международный валютный фонд поступило около 80 обращений с просьбой оказать финансовую поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.