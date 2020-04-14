МВФ освободил от долгов 25 бедных стран через COVID-19
Ряд стран получат гранты от МВФ в течение ближайших шести месяцев
В Международном валютном фонде (МВФ) поддержали решение об освобождении от долгов 25 своих беднейших стран-членов для того, чтобы государства сосредоточили больше своих финансовых ресурсов на противодействие распространению COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечается, исполнительный комитет фонда 13 апреля принял решение о первой группе государств, которые получат гранты для покрытия своих обязательств по обслуживанию долга перед Международным валютным фондом в течение следующих шести месяцев.
По словам директора распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, среди этих стран – Афганистан, Таджикистан и разрушенный войной Йемен, а также страны Африки и Азии.
К слову, фонд МВФ по преодолению последствий катастроф сейчас насчитывает примерно 500 миллионов долларов. Однако, Международный валютный фонд намерен увеличить эти ресурсы до 1,4 миллиарда долларов.
Напомним, в начале апреля в Международный валютный фонд поступило около 80 обращений с просьбой оказать финансовую поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.