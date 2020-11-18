МВФ обеспокоен несколькими пунктами антикоррупционной реформы, - Минфин

Заместитель министра финансов Юрий Драганчук Министерство финансов Украины

Однако, в Министерстве заверили, что неформальные вопросы, которые беспокоят Фонд, находятся на стадии решения

Международный валютный фонд обеспокоен несколькими пунктами антикоррупционной реформы в Украине. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью изданию "Корреспондент"

По его словам, Украина выполнила все структурные маяки, поэтому у МВФ не может быть формальных предпосылок отказать в транше. Однако, Фонд оценивает ситуацию в Украине в целом, а решения КСУ по антикоррупционной реформе негативно влияют на это.

"Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро", - пояснил Юрий Драганчук.

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Однако, заместитель министр финансов добавил, что Украина постоянно коммуницирует с МВФ относительно этих пунктов. Поэтому "все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения".

"Мы ожидаем от них положительного сигнала начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подчеркнул Драганчук.

Напомним, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Однако, Кристалина Георгиева позже заявила, что для просмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".