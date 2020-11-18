МВФ обеспокоен несколькими пунктами антикоррупционной реформы, - Минфин
Однако, в Министерстве заверили, что неформальные вопросы, которые беспокоят Фонд, находятся на стадии решения
Международный валютный фонд обеспокоен несколькими пунктами антикоррупционной реформы в Украине. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью изданию "Корреспондент"
По его словам, Украина выполнила все структурные маяки, поэтому у МВФ не может быть формальных предпосылок отказать в транше. Однако, Фонд оценивает ситуацию в Украине в целом, а решения КСУ по антикоррупционной реформе негативно влияют на это.
"Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро", - пояснил Юрий Драганчук.
Однако, заместитель министр финансов добавил, что Украина постоянно коммуницирует с МВФ относительно этих пунктов. Поэтому "все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения".
"Мы ожидаем от них положительного сигнала начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подчеркнул Драганчук.
Напомним, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.
Однако, Кристалина Георгиева позже заявила, что для просмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".