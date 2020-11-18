live
Новости » Экономика Читати новину українською

МВФ обеспокоен несколькими пунктами антикоррупционной реформы, - Минфин

Заместитель министра финансов Юрий Драганчук Министерство финансов Украины

Однако, в Министерстве заверили, что неформальные вопросы, которые беспокоят Фонд, находятся на стадии решения

Международный валютный фонд обеспокоен несколькими пунктами антикоррупционной реформы в Украине. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью изданию "Корреспондент" 

По его словам, Украина выполнила все структурные маяки, поэтому у МВФ не может быть формальных предпосылок отказать в транше. Однако, Фонд оценивает ситуацию в Украине в целом, а решения КСУ по антикоррупционной реформе негативно влияют на это. 

"Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро", - пояснил Юрий Драганчук.

Новости по теме: Бюджетный Рагнарёк: Почему Украина осталась без траншей МВФ

Однако, заместитель министр финансов добавил, что Украина постоянно коммуницирует с МВФ относительно этих пунктов. Поэтому "все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения".

"Мы ожидаем от них положительного сигнала начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подчеркнул Драганчук. 

Напомним, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом. 

Однако, Кристалина Георгиева позже заявила, что для просмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Страна без МВФ? Новые союзы в Совете. Локдаун | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Схватки под ВР. Малый бизнес. Покорить космос. Медицина в Украине | Детали дня | 17.11.20
Митинг предпринимателей.
Митинг предпринимателей.