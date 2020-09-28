МВД Беларуси заявило о задержании более 350 участников протестов

Акция протеста в Минске Фото из открытых источников

По информации ведомства, накануне в стране состоялось 22 акции протеста

Министерство внутренних дел Республики Беларусь подтвердило задержание более 350 человек, которые накануне участвовали в акциях протеста в разных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в воскресенье, 27 сентября, по всей Беларуси было зафиксировано 22 акции протеста. Также в МВД утверждают, что во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек.

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"В Могилеве и Гомеле для сдерживания натиска митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны. Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело", - заявили в МВД.

Также известно, что в Минске были приняты меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, кроме этого, временно закрывались отдельные станции метро.

Как отмечается, всего за минувшие сутки по стране задержали более 350 человек до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях.

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Напомним, накануне в Беларуси на 50-й день акций протеста количество митингующих превысило 100 тыс. человек.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что активисты вышли на улицы остановить режим и делают это мирно.