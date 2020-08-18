МВД Беларуси заявило о смерти еще одного участника протестов

Митинг в Беларуси TUT.by

На мужчину был совершен наезд

Министерство внутренних дел Республики Беларусь заявило о смерти еще одного человека во время протестов, охвативших всю страну. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Согласно сообщению, на 19-летнего пешехода был совершен наезд на Партизанском проспекте в Минске. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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"Известно, что находящийся на дороге мужчина был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время попал под колеса "Рено", - отметила Чемоданова.

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Напомним, 9 августа после проведение президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Поводом этого стали предварительные результаты голосования от экзит-пола, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. людей.