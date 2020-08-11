МВД Беларуси заявило, что не будет рассказывать, где находятся задержанные митингующие

Протесты в Минске Наша Ніва

В то же время информацию о том, задержан ли конкретный человек можно получить круглосуточно

В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь заявили, что не будут разглашать информацию о том, где находятся задержанные во время массовых протестов граждане. Об этом написала в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно. Для этого необходимо позвонить на линию 102 и назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого", - отметила Чемоданова.

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В то же время она уточнила, что таким способом можно узнать, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения, однако сведения о месте содержания гражданина не будут разглашать.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.

В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов в стране было задержано более двух тысяч человек.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Также она записала видеообращение, в котором объяснила, почему уехала из страны.

В этот же день члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Беларуси сделали заявление по акциям протеста — путь насилия не приемлем для белорусского народа, а действия правоохранительных органов являются адекватными.