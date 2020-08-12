МВД Беларуси: В третью ночь протестов задержано более тысячи человек, возбуждено 17 уголовных дел

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В Бресте на сотрудников милиции напала группа граждан с арматурой в руках

В ночь протестов, с 11 на 12 августа, в Беларуси задержали более тысячи человек, следователи открыли 17 уголовных дел. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - написала Чемоданова.

В частности, за ночь МВД зафиксировало следующие нарушения:

В Минске У ніч протестів, з 11 на 12 серпня, у Білорусі затримали понад тисячу осіб, слідчі відкрили 17 кримінальних справ. Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram. "За участь у несанкціонованих масових заходах затримано більше тисячі осіб. За інформацією МОЗ за медичною допомогою звернувся 51 громадянин. В результаті протиправних дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяні 14 співробітникам міліції й військовослужбовцям внутрішніх військ, деякі з них госпіталізовані", - написала Чемоданова. Зокрема, за ніч МВС зафіксувало такі порушення: У Мінську по вул. Притицького близько 400 осіб вийшли на проїжджу частину і заблокували рух транспорту; У Жодіно водій автомобіля "Ніссан" скоїв наїзд на військовослужбовця, після чого втік; У Бресті на співробітників міліції напала група громадян з арматурою в руках; У Жабинці невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в напрямку службової машини. Виходячи з вищесказаного, слідчими органами за фактами нападу на співробітників порушено 17 кримінальних справ.

по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта;

В Жодино водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся;

В Бресте на сотрудников милиции напала группа граждан с арматурой в руках;

В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины.

Исходя из вышесказанного, следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.