Мутировавший COVID-19 обнаружили еще в четырех странах: ВОЗ призывает усилить контроль

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Сейчас, кроме Британии, новый штамм зафиксировали в Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и ЮАР

Мутировавший коронавирус, обнаруженный ранее в Великобритании, зафиксировали также в Нидерландах, Дании, Австралии и Южно-Африканской Республике. Новый вид COVID-19 более заразен, но при этом не опаснее, передает BBC, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

По словам представителя Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Марии Ван Керкхове, организация отслеживает мутации коронавируса в течение всего периода пандемии.

В свою очередь, в итальянском Минздраве, где также обнаружили заражение мутировавшим коронавирусом, отметили, что новый штамм значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по их данным, работают и против нового вида COVID-19.

На данный момент, коронавирус из Британии подтвердили в Нидерландах, ЮАР, Дании, Австралии, Италии.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - заявили в ВОЗ.

Напомним, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится тотальный локдаун из-за появления нового штамма коронавируса. Ученые предупреждают о чрезвычайно быстром распространении этого штамма.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить противоэпидемические меры из-за распространения нового штамма коронавирусной болезни. Несколько европейских стран уже решили прекратить все полеты из Великобритании.

Как позже стало известно, в Риме подтвердили случай заболевания новым мутировавшим коронавирусом, который ранее обнаружили в Британии. Заболевание зафиксировали у пациента военного госпиталя Чилео, который недавно вернулся из Соединенного Королевства.

В связи с этим, представители правительств стран Европейского Союза сегодня, 21 декабря, в Брюсселе проведут срочное заседание из-за нового штамма коронавируса.