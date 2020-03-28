Мощный взрыв в Нигерии уничтожил сотни домов

Фото с места происшествия dailypost.ng

В результате этого движение по автостраде Ово-Акуре было прекращено

В субботу ночью, 28 марта, в южной части Нигерии прогремел мощный взрыв, в результате чего сотни зданий было уничтожено. Об этом сообщает Daily Post.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в час ночи вблизи населенных пунктов Елейово и Акуре, расположенные недалеко от автострады Ово-Акуре.

В результате этого несколько сотен зданий в штате Ондо было полностью разрушено, среди которых - школа-интернат и церковь. Кроме этого, взрыв повредил АЗС и много других сооружений. Транспортное движение по автостраде Ово-Акуре было также прекращено.

По предварительной информации, причины взрыва устанавливаются.

Напомним, ранее в Нигерии боевики напали на военный лагерь, в результате чего погибло приблизительно 100 людей.