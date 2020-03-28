Мощный взрыв в Нигерии уничтожил сотни домов
В результате этого движение по автостраде Ово-Акуре было прекращено
В субботу ночью, 28 марта, в южной части Нигерии прогремел мощный взрыв, в результате чего сотни зданий было уничтожено. Об этом сообщает Daily Post.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в час ночи вблизи населенных пунктов Елейово и Акуре, расположенные недалеко от автострады Ово-Акуре.
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Road cut into two, about 100 residential buildings , schools and churches of destroyed in an explosion around midnight in #Akure , #Ondo State.
В результате этого несколько сотен зданий в штате Ондо было полностью разрушено, среди которых - школа-интернат и церковь. Кроме этого, взрыв повредил АЗС и много других сооружений. Транспортное движение по автостраде Ово-Акуре было также прекращено.
По предварительной информации, причины взрыва устанавливаются.
Напомним, ранее в Нигерии боевики напали на военный лагерь, в результате чего погибло приблизительно 100 людей.