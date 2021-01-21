Мощный взрыв в Мадриде: Украинка рассказала о жутких подробностях трагедии

Из-за взрыва, произошедшего днем в Мадриде, два человека погибли Фото из открытых источников

Людмила Рогачева говорит, что помочь починить газовое оборудование пытался электрик

Жертвами взрыва в Мадриде стали четыре человека – погиб священник, который жил в доме, где рвануло.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила украинка, которая живет в Мадриде, Людмила Рогачева.

Женщина рассказала, что в Мадриде газ подведен практически ко всем домам, его используют для отопления помещений. По ее словам, известно о четырех жертвах взрыва – умер также и священник, который находился близко к эпицентру, когда рабочие осматривали газовое оборудование.

Людмила Рогачева отметила, что в доме, где произошла трагедия, жили священники. После январских снегопадов, которые стали для жителей Мадрида настоящей неожиданностью, ведь в последний раз такие осадки наблюдались пять десятков лет назад, в доме вышло из строя газовое оборудование. Поскольку работники газовых служб оказались занятыми на работах по ликвидации последствий непогоды, священникам вызвался помочь знакомый электрик. Когда он и другие рабочие осматривали оборудование, произошел взрыв, рассказала Людмила Рогачева.

Женщина также рассказала, что сетями ширится видео, как мужчина с верхних этажей этого дома умолял о помощи, поскольку не имел возможности сойти вниз из-за взрыва и пламени.

Как сообщали, 20 января в центре Мадрида произошел масштабный взрыв. В результате взрыва были повреждены три верхних этажа квартала, расположенного на улице Толедо.

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва в Мадриде пострадали 11 человек, трое погибли.