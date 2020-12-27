Мощный ветер и снегопады: Шторм "Белла" накрыл Западную Европу

Европу накрыл шторм "Белла" Фото из открытых источников

Непогода вызвала затопление и обесточила дома

Шторм "Белла", повлекший подтопление в Великобритании, перекинулся на страны Западной Европы. Об этом сообща Brusselstimes.com и VRT.

Отмечается, что непогода вызвала сильный ветер в Бельгии. В связи с этим в стране объявили оранжевый уровень предупреждения для автомобильных дорог. Синоптики там прогнозируют сильные порывы ветра до 100 километров в час в глубине суши. Тогда как на побережье ожидается ветер со скоростью до 120 километров в час.

Также в горах Арденны, которые располагаются на территории Бельгии, Франции и Люксембурга, наблюдаются сильные снегопады. Кроме того, шторм "Белла" привел к обледенению на дорогах. В связи со штормом в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург объявили "оранжевый" уровень опасности.

Новости по теме: В Иране из-за снежного шторма погибли восемь альпинистов

"По оценке ученых, непогода и снегопады в Арденнах, сопровождающиеся сильным ветром, приводят к образованию многослойных снежных заносов и потенциально могут привести к росту риска схода снежных лавин", - отметили в бельгийском издании VRT.

В Брюсселе из-за сильного ветра закрыли парки и лесные зоны. По данным синоптиков, стихия будет продолжать бушевать в понедельник, однако в виде ледяного дождя и гололеда.

Напомним, перед этим мощный шторм "Белла" обрушился на Великобританию, где разрушил деревья, обесточил дома и вызвал затопление. Порывы ветра там достигали 170 километров в час.