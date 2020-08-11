Мощные ливни в Судане: Более 20 человек погибли

Ливни в Судане Фото из открытых источников

Нынешний сезон дождей в Судане разрушил 4 726 домов

Вследствие сильных ливней в Судане 21 человек погиб, еще 16 получили различные травмы. Об этом пишет Xinhua.

Правительство страны призвало граждан, проживающих вблизи реки Нил или других водоемов, соблюдать необходимые предосторожности во время сезона дождей.

Отметим, нынешний сезон дождей в Судане разрушил 4 726 домов и повредил еще 4 628 квартир. Одним из наиболее пострадавших оказался столичный штат Хартум.

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Напомним, ранее на греческом острове Эвия проливной дождь и гроза вызвали наводнения, в результате чего пять человек погибли. Большинство жертв были найдены в своих домах на Эвии или вблизи от них. Спасатели продолжали искать двух пропавших без вести.