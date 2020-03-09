Молдова запретила въезд из стран, где обнаружен коронавирус

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Ограничения вводятся с 10 марта

На борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавірусомбудут пускать только граждан Молдовы. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает местное издание NewsMaker.

Ограничения вводятся с 10 марта.

"С завтрашнего дня мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт только граждан Молдовы", - отметил Кику.

По его словам, Молдова не может полностью запретить полеты из этих стран, так как "люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии".

Премьер-министр подчеркнул, что его страна не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе со всеми соседними государствами, в частности с Украиной