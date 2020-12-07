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МОК запретил Лукашенко посещать Олимпийские игры

Александр Лукашенко

 Фото из открытых источников

Также ограничения применены к сыну Лукашенко - Виктору

Международный олимпийский комитет в рамках временных санкций запретил посещать Олимпийские игры Александру Лукашенко, который является председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, а также двум другим членам НОК, в том числе и вице-президенту НОК Виктору Лукашенко.  Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, многие белорусские спортсмены обращались в МОК с требованием срочных мер, ссылаясь на политическую дискриминацию и заключение со стороны властей.

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"МОК пришел к выводу, что, похоже, нынешнее руководство не защитило белорусских спортсменов должным образом от политической дискриминации в НОК, их федерациях-членах или спортивном движении", - заявил президент МОК Томас Бах.

Как отмечается, МОК заморозил любые платежи в НОК Беларуси, а стипендии для подготовки к Олимпиаде теперь будут выплачиваться непосредственно спортсменам.

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Также Бах подчеркнул, что все международные федерации должны заморозить любые планы по проведению мероприятий в Беларуси. В частности, в 2021 году Беларусь должна была бы принимать Чемпионат мира по хоккею.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь, о чем якобы свидетельствуют сведения, содержащиеся в материалах Комитета государственной безопасности страны.

 

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