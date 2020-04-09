Могут привести к потере зрения: В Швеции отказались от лекарств от коронавируса, которые используют в Украине

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Некоторые врачи назвали хлорохин смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа

В Швеции отказались от лечения коронавируса противомалярийным препаратом хлорохином, который в Украине решили применять против Covid-19, ведь установили, что он вызывает значительные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, специалисты пришли к выводу, что употребление хлорохина приводит к возникновению спазмов, мигрени, вызывает проблемы с сердцебиением и даже может стать причиной сердечного приступа.

Профессор из Британии Энтони Гордон рассказал, что нет убедительных доказательств того, что препарат может эффективно бороться с коронавирусом.

В то же время директор медпункта в американском городе Финикс в США Дэниэл Брукс отметил, что хлорохин является смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа.

"Мы понимаем, что люди пытаются найти новые пути, чтобы предотвратить или вылечить инфекцию, однако самолечение не решит эту задачу", - утверждает он.

Как отмечается, активно говорить об опасности употребления хлорохина начали после того, как супруги использовало его в качестве лечения от Covid-19 и из-за этого пара попала в больницу, где мужчина скончался, а женщина уже долгое время находится в критическом состоянии под наблюдением врачей.

Она поясняет, что услышала о пользе хлорохина во время пресс-конференции с Дональдом Трампом, где он называл это средством против борьбы с коронавирусом.

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По ее словам, впоследствии она вспомнила, что именно хлорохином чистит аквариум дома.

Впервые решение применять противомалярийный препарат в борьбе с Covid-19 было принято после проведенных исследований в Китае.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лоббировал непроверенные препараты, которыми лечат малярию, в качестве лекарств от коронавируса.

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До этого мэр столицы Виталий Кличко заявил, что столичные больницы получили препарат, который применяют для лечения коронавируса. Оказалось, что это противомалярийные лекарства.