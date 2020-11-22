Moderna назвала стоимость своей вакцины от COVID-19

Moderna назвала цену своей вакцины против коронавируса Фото из открытых источников

Цена за дозу вакцины будет зависеть от размера заказа

Глава правления американской фармакологической компании Moderna Стефан Бансель назвал приблизительную цену вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По его словам, препарат будет стоить от 25 до 37 долларов. В то же время цена за дозу будет зависеть от размера заказа.

"Это справедливая цена, если учесть расходы на систему здравоохранения, когда кто-то серьезно заболел COVID-19. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", - заявил Стефан Бансель.

По предварительной информации, Moderna планирует изготовить 20 миллионов доз вакцины до конца года. Часть препарата будет доступна в Европе.

К слову, в компании заверили, что эффективность их препарата составляет более 94 процентов.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько может стоить одна доза вакцины от COVID - 19 для Украины, а сколько — полный курс вакцинации с двух доз.