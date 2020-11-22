live
Новости » Мир Читати новину українською

Moderna назвала стоимость своей вакцины от COVID-19

Moderna назвала цену своей вакцины против коронавируса Фото из открытых источников

Цена за дозу вакцины будет зависеть от размера заказа

Глава правления американской фармакологической компании Moderna Стефан Бансель назвал приблизительную цену вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag

По его словам, препарат будет стоить от 25 до 37 долларов. В то же время цена за дозу будет зависеть от размера заказа. 

"Это справедливая цена, если учесть расходы на систему здравоохранения, когда кто-то серьезно заболел COVID-19. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", - заявил Стефан Бансель.

По предварительной информации, Moderna планирует изготовить 20 миллионов доз вакцины до конца года. Часть препарата будет доступна в Европе. 

Новости по теме: В США завершили испытания вакцины от COVID-19 с эффективностью 95%

К слову, в компании заверили, что эффективность их препарата составляет более 94 процентов. 

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько может стоить одна доза вакцины от COVID - 19 для Украины, а сколько — полный курс вакцинации с двух доз.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Кажется, что подхватил "корону": Где и как правильно сдавать тест на коронавирус и как лечиться, чтобы выздороветь Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах без маски "COVID-19: поддерживаем друг друга", – полное видео ток-шоу В Украине обновили список стран красной и зеленой зон
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Олег Ляшко | Бизнес против карантина. Тарифы и коммуналка. Кредитная зависимость | 20.11.20
COVID-19: Поддерживаем друг друга!
Ирина Верещук | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Развитие космической отрасли | Ток-шоу