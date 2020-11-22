Moderna назвала стоимость своей вакцины от COVID-19
Цена за дозу вакцины будет зависеть от размера заказа
Глава правления американской фармакологической компании Moderna Стефан Бансель назвал приблизительную цену вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
По его словам, препарат будет стоить от 25 до 37 долларов. В то же время цена за дозу будет зависеть от размера заказа.
"Это справедливая цена, если учесть расходы на систему здравоохранения, когда кто-то серьезно заболел COVID-19. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", - заявил Стефан Бансель.
По предварительной информации, Moderna планирует изготовить 20 миллионов доз вакцины до конца года. Часть препарата будет доступна в Европе.
К слову, в компании заверили, что эффективность их препарата составляет более 94 процентов.
Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько может стоить одна доза вакцины от COVID - 19 для Украины, а сколько — полный курс вакцинации с двух доз.