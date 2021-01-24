"Много людей голосуют за Путина": В Кремле отреагировали на акции протеста

Протесты в России ТАСС

Пресс-секретарь Путина заявил о малом количестве протестующих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в субботних акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального приняло участие мало людей. Об этом чиновник сообщил в эфире одного из российских телеканалов, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, такие акции устраивают якобы те, кто пытается раскачать ситуацию. "Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут много говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, получилось мало людей, много людей голосуют за Путина", – сказал прессекретарь президента России.

Также чиновник добавил, что многие люди голосовали за поправки в российскую Конституцию. "Если сравнить цифры, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", – высказался Песков.

Напомним, вчера, 23 января, в России начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. В целом российские правоохранители задержали 3181 человека, из них примерно 300 - дети.